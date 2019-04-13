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美容健身擬設冷靜期　消委會倡七天

2019-04-13 列印
　　商務及經濟發展局早前建議，就美容和健身服務設冷靜期，建議涉款三千港元或以上，設三個工作日或七日的兩大方案，下周二（十六日）將結束諮詢。消委會昨天向政府提交意見書，表態支持設立七日冷靜期及十四日退款期。

　　消委會主席林定國認為，三日冷靜期未必能提供足夠時間讓消費者行使取消權，故認為七日相對較合適，並建議政府亦可按特別情況引入規定，防止消費者擁有的七日冷靜期被剝奪。若冷靜期最後一天為公眾假期，或適逢風暴，黑雨等，有關期限可順延至隨後的首個工作日。政府亦需要設上訴機制。

　　措施具體安排方面，消委會建議商戶須向消費者提供詳細資料，退款方式以付款同一方式進行；如已使用服務收費，有關收費則會按比例計算。

　　政府計劃法案將於二○一九/二○立法年度審議，消委會總幹事黃鳳嫺預計，可望明年初完成立法。

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