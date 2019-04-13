售票增至三成打黃牛 演出業批評抱薪救火

康文署提出於七月將紅館、伊館內部及公開發售門票，由「八二」增至「七三」。業界昨日批評新措施如抱薪救火，又指業界希望保持「八二比」，以自負營虧增加靈活性，確保演出如期進行及表演質素。



康文署最近宣佈增加票源對付黃牛，要求主辦商將表演場次四場或以上節目，調低內銷門票比例上限，由百分之八十調至七十，有關措施適用於今年七月或以後收到的場地租用申請。「演出業協會」批評政府將問題全部轉嫁業界身上。



「演出業協會」昨日與業界舉行記招，促請政府盡快把紅館和伊館納入監管範圍、提出清晰立法時間表，監管炒飛網及提升系統，打擊電子黃牛黨。協會副主席許冰心指，憂慮政府會繼續調低公開發售門票比例至「六四比」、「五五比」，對業界造成威脅。



她稱，業界從未濫用「八二比」，因主辦商須自負營虧，亦須保障演出如期進行及質素，又指演唱會已成為支撐香港音樂事業的主要來源，故認為比例應由業界操作。「業界想保持『八二比』，也有不少項目多於四成、或『七三比』。我們沒有用足，不代表我們沒有用。到我們要用的時候，政府是否會還給我們？」



許冰心批評，紅館伊館一直不被納入監管範圍，只會縱容更多業餘炒家，甚至有人在網上直播示範用電腦程式搶飛，炒飛網亦公然賣廣告，甚至確認電郵亦可炒賣。



協會指改於網上售票，受惠的是網站和銀行︰「每張飛手續費八元，過去半年約售出二十五萬張門票，歌迷付多二百萬。」主席陳淑芬亦指，主辦單位向信用卡公司繳付百分之三額外費，即每五百萬票房、主辦單位需補貼十五萬；每一千萬票房則付三十萬。票房愈高，需補貼愈多。



