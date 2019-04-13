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周松崗出任市建局主席

2019-04-13 列印
　　政府委任行政會議成員周松崗出任市區重建局董事會主席，任期三年，接替任期屆滿六年離任的蘇慶和，五月一日起生效。發展局局長黃偉綸歡迎周松崗出任市建局董事會主席，黃偉綸指，周松崗從事公職多年，在商界亦有廣泛經驗，將能帶領市建局面對未來挑戰。黃偉綸亦特別感謝即將離任的蘇慶和對市建局的傑出貢獻。

　　另外，行政長官並再度委任或委任十七名市建局非執行董事，任期三年，同樣由五月一日起生效。九名新委任的非官方非執行董事為鄭泳舜、蔡淑蓮、何永昌、李浩然、羅婉文、鄧寶善、湯棋淯、唐仕恒和黃元山。四名再獲委任的非官方非執行董事為陳家珮、陸觀豪、黃吳潔華和黃奕鑑。以及四名官方非執行董事。

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