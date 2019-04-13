﻿沙呂小紀律處分未透露 楊潤雄稱不宜公開討論﻿

多所學校遭揭發校政混亂，包括校園欺凌、教師墮斃、公營學校校長涉偷步取得教育局外評觀課時間表，亦有校長涉捲學校帳目問題。教育局局長楊潤雄（見圖）被追問局方如何處理上述個案，楊兩度以「不適宜在公開場合討論」為由，拒絕透露有關沙呂小處分及調查方向。



由浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）法團校董會成立之獨立調查小組，月前完成調查報告，承認學校未有遵守教育局要求，但指涉事校長及教師沒有挪用公款。教育局日前表示，已要求校方向涉事教職員採取紀律行動。教育局局長楊潤雄昨日出席立法會會議後受訪，以「不適宜在公開場合討論」，未有透露校方會如何處分，亦拒評學校只收警告是否合理，僅指局方「未來會緊密監察學校」。



被揭違規後，薛鳳鳴仍留任沙呂小校長，楊潤雄沒回應是否合理，僅指局方待執法機構調查後、「有需要時」作出適當行動，惟哪個執法機關跟進及調查方向，楊均再以「不適宜在公開場合討論」拒絕披露，但承認去年十月傳媒揭發事件前，局方已調查校方內部財務及教學人員晉升問題，並已向學校發警告信。



董之英已作內部處分



對於早前爆出校園欺凌風波的仁濟醫院董之英紀念中學，校長彭綺蓮被揭獲教育局外評隊「通水」、涉偷步取得外評觀課時間表，楊承認「有資訊錯誤發放予學校」，稱已向相關人員作內部處分，並謂有需要時會再做一次外評。



至於彭以公營學校校長身份、獲辦學團體及傑志加薪，並以「額外津貼」處理，楊謂因沒有動用教育局資源，故局方會交由校董會決定是否有利益衝突。



上月初在天水圍東華三院李東海小學墮斃的女教師林麗棠，今在紅磡萬國殯儀館設靈，楊潤雄昨日傍晚表示會抽空到場鞠躬。



