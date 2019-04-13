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人臉識別停車場落戶廣州K11

2019-04-13 列印
　　全球首個人臉識別導航智能停車場率先落戶廣州K11！智能停車場方案名為AI-BeeParking，停車場各樓層的電梯間及重要路口處都設置了人臉導航智慧屏幕，

　　經車主同意並人臉註冊後，車主只需看一眼屏幕，就立即顯示車位實景導航服務。以便常光臨廣州K11的顧客，或於K11 Atelier工作的上班族，更便捷取車。

　　AI-BeeParking亦便利停車場的車位管理，運用最新車輛識別技術，在停車通道兩端設置攝像鏡頭，以檢視車牌及記錄車輛在停車場的移動路向，標示每輛車的實時位置，及車位的實時狀況。



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