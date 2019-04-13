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青衣童黨毆劫案 警拘四男三女

2019-04-13 列印
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　　警方偵破三日前青衣十九歲青年被十名童黨在公園毆劫案，葵青警區反黑探員經深入調查後，掌握多名目標疑人資料後，前日展開拘捕行動，掩至葵青區多處地點共拘捕四男三女（十三至十八歲），涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及盜竊，被捕男女昨晚仍被扣查。

　　消息稱，案中遇劫青年，早前在網上認識一名女子，三日前青年應女方約抵長青邨青松樓對開一個公園見面時，被對方夥同約九名男女同黨毆劫。據悉，涉案女網友現仍在逃。

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