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港鐵三線4‧22起加開班次

2019-04-13 列印
　　港鐵三條市區線，包括港島線、荃灣線及觀塘線，本月二十二日起，逢周五、周末及公眾假期都會加強列車服務，每周額外共加開八十六班車。

　　港鐵預計，港島線逢周五增加額外八班車，逢周日及公眾假期的下午及晚上，分別增加二十及十班車；荃灣線逢周日及公眾假期，上午增加十四班車；觀塘線逢周六加開兩班車，逢周日及公眾假期上午及下午，共增加三十二班車。

　　港鐵車務總監劉天成表示，一直持續密切監察乘客量及列車服務，在可行情況下加強班次，配合乘客需要。

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