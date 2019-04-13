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兩頑童燒氣罐搶火灼傷手

2019-04-13 列印
　　昨傍晚六時許，上水丙崗村一名九歲姓楊男童，趁母親離家後相約兩名同齡男童到家中玩耍，其間三人不知危險，拿起邊爐氣罐點火玩耍。其中楊童及姓陳友人在拿起氣罐點時發生搶火，兩人被火灼傷手部，另一人則無恙。鄰居聽到兩童慘叫聲發現報警。消防及救護員到場兩傷者清醒，急救後送院治療。警員調查後相信火警無可疑。
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