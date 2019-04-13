﻿薩凡納新任副校長﻿ ﻿引導學生創意「入世﻿」

創校四十年的薩凡納藝術設計大學（SCAD），將迎來香港分校十周年里程碑。新任香港分校副校長的Khoi Vo坦言，受香港獨有歷史文化及創新意念吸引，從美國遠道而來，銳意成為本地藝術及設計發展的推動者。他上任後數個月即引入首個「用戶體驗設計（UX）課程」，裝備學生投入社會；同時積極帶領學生將創意融入社區及行業，參與各類型合作項目。



有別於傳統藝術學校，SCAD四十年前成立時已提倡創意藝術教育，及後逐步發展為綜合型藝術大學。



十年前，Vo剛加入SCAD室內設計系任學系主任，SCAD翌年首度進駐亞洲，在港成立分校，「我們一直希望在亞洲擁有足跡，十年前得知港府有意活化舊北九龍裁判法院，知道機會來了，申請了該項目。」SCAD申請獲批，一○年正式向學生敞開大門。



學生參與慶祝米奇90歲生辰



從美國遠道而來，出任香港分校副校長一職，Vo坦言是受到香港獨有的歷史文化及創新意念吸引，他指，在港舉行香港巴塞爾藝術展、art central等國際藝術博覽會，加上香港設計中心舉辦的「設計營商周」和「Fashion Asia」，顯示香港在藝術及設計方面佔據舉足輕重地位。



作為本港藝術教育的代表之一，SCAD積極推動本地藝術及設計發展，同時加強與業界聯繫，Vo表示：「我們不止要教學生成為藝術家或設計師，而是要為他們日後投身任何領域的職業做好準備，培訓他們學習不同的專業。」Vo舉例指，學校去年與迪士尼的合作，讓學生團隊設計一系列時裝，慶祝米奇老鼠九十歲生日。通過該合作項目，二十多名來自時尚、奢侈品和時尚管理、平面設計等學系的學參與構思，並匯聚成高水準的作品。



為裝備學生投身瞬息萬變的社會，Vo上任後數個月便引入首個「用戶體驗設計（UX）課程」。他直言，宣佈推出新課程時已非常興奮：「這個本科課程由SCAD與Google合作開發，在數年前已在薩凡納開辦，成為增長速度快的課程之一，今年亦終於引入到香港了。」



他指出，一名在薩凡納校園修讀UX課程的男學生，經SCADpro構思的意念已獲Uber的賞識：「Uber提供四個職位讓他選擇，待他加入後開發『無人機運輸』市場。」



