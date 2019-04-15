﻿被冒名籌款 險犯官非 天使散盡家財救兩萬貓狗

收養寵物，少一點愛心，也難以勝任，更何況要照顧滿身細菌惡疾的流浪貓狗！「樂康社會服務聯會」創會主席陳秀姚過去二十七年來獻身照顧流浪貓狗，即使六年前確診右盤骨寬關節骨枯症，不良於行，甚至為貓狗與家人反目，她仍對遭逢不幸的小生命不離不棄，靠一己積蓄及有心人捐款，共拯救了二萬多隻被遺棄的動物，讓牠們嚐到人間溫暖，秀姚的寓所現在仍收養六十多隻流浪貓狗。早前，有無良份子冒認聯會之名籌款，令她險犯官非，幸好洗脫嫌疑。她稱其義務工作「前無古人，後無來者」。



九龍城一個唐樓頂樓單位，無人料到是一個流浪動物收容基地。單位與天台合共約一千方呎，是陳秀姚和外傭及逾六十隻流浪貓狗的家。客廳以玻璃幕門間隔出兩個「獨立房」，分別安置剛康復的貓和狗。單位間隔方正，乾淨企理，安裝了全天候抽風系統，保持空氣流通。



去年颱風「山竹」襲港，秀姚與天台逾三十隻愛犬共度驚心動魄的一夜。狗屋被吹毀，經過緊急維修，現已翻新復元。秀姚不幸患上腿疾，急需電腦設備和閉路電視協助她留意屋內的大小貓狗；由於早前維修狗屋，原本預留作電腦升級的資金已所剩無幾，她現時向各界募捐，希望工程繼續進行。



秀姚是家中長女，她憶述兒時與外婆常在故居附近的公廁外照顧被遺棄的貓兒，「自細同貓玩大」。學生時代缺乏經濟能力，秀姚每每見到無助的流浪貓卻愛莫能助，於是與好友承諾：「大個咗，有能力嘅時候一定要幫下啲貓。」



27年來收容無家「毛孩」



其好友留學海外，秀姚唯有於一九九三年獨力創立「香港愛貓聯會」，幫助無家可歸的毛孩。秀姚希望貓狗享有快「樂」和健「康」，又醒覺拯救流浪動物是一項有利社會的服務，幾年後，將組織改名「樂康社會服務聯會」。為香港提供全球首創的「貓醫生」，以及免費提供為貓隻絕育。組織至今到訪各大病院，提供「動物醫生」服務逾六百次。



秀姚辛勞幫助動物，二○一三年確診右盤骨寬關節患骨枯症，自此不良於行。另外，她無條件義務照顧貓狗，家人斥她「黐線」，甚至趕她出家門；甚至生前任職警務處探長的父親臨終前也不能釋懷，埋怨她花費他的積蓄，還動用家產物業去做「無錢賺」的活動。最終，父親沒有在遺囑上納長女秀姚為遺產執行者，只允許其餘子女享有遺產。將踏入耳順之年，她苦笑謂，一生為盡貓狗義務做事，卻換來一身病痛，而且「家散人亡」，至今與弟妹同枱食飯，仍有芥蒂。



幸好，秀姚母親沒有如父親和弟妹般決絕，即使口頭上反對她，卻加入其組織參與義務工作，過身後，仍將唐樓頂樓物業留給她。面對家人的反對，陳秀姚仍相信個人理念：「他朝有天我在閻羅王面前，我可以細數我嘅功德。」她相信，只要是個人所愛，必定可克服工作上一切辛苦，不枉此生。



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記者蕭文軒