空間狹小 堆滿雜物通風差 ﻿公廁清潔工無飯鐘錢﻿﻿值勤室內「閉氣」用膳﻿

今年二月旺角一間公廁外判清潔工人被拍到在洗手盤上用膳，場面令人心酸，引起各界關注。有勞工組織近日公佈一項公廁外判清潔工人調查報告，結果發現逾七成一人無用膳地點，三十三個有帶飯的工友中逾一半要公廁內值勤室用膳，但值勤室窄小，堆滿廁紙等雜物，更無通風設施。



二月十六日有網友在旺角一間公廁拍攝到一名外判清潔工友在公廁吃飯，這個長者頭帶鴨舌帽在洗手盤上攤開兩個餸一樽水，手拿一碗飯，低頭扒飯，引起網民及各界關心。其後食環署回應指，該外判工其實可以在休息室或附近公園進食，但他因覺得公園太多人才選擇在公廁內進食，署方會勸籲他到適合的地點進食。



天主教勞工事務委員會於三至四月訪問來自五十個食環署公廁共八十八名外判清潔工，逾七成一受訪清潔工回應指，承辦商無安排合適的用膳地點；三十三名有帶飯的工友中，有逾五成一人選擇在公廁內的值勤室用膳，但所有值勤室均無雪櫃和微波爐予工友冷藏和翻熱食物，絕大部份均沒有提供飲用水設備，工人要取用公廁水源加熱飲用。另外，調查亦發現近三成半的公廁值勤室無風扇或抽氣扇，而且空間狹小和堆滿雜物。



文錦渡公廁 值勤室有化糞池



七十一歲的莊友平在羅湖文錦渡香港口岸公廁工作，他在公廁工作五年，值勤室內更有一個化糞池，只要一推開門就非常之臭，根本無可能進入，一百多方呎的男廁，只有兩把十二吋風力微弱的抽氣扇、一把風扇，非常焗和臭。莊說：「每當清潔完便會到公廁附近的大樹下休息，但也要醒目地估到食環署職員巡查時間，萬一見不到我，便會扣公司錢，繼而要扣我錢。」



記者親身到旺角砵蘭街公廁了解，見到一名不願透露姓名的尼泊爾籍工友正在清潔，公廁雖然乾淨，但值勤室非常狹窄，塞滿了廁紙、清潔用品、維修工具，內裏沒有抽風扇和風扇。該尼泊爾籍工友表示，因為要省錢，所以每天帶飯並依上級指令在值勤室內進食。



在粉嶺聯和墟公廁工作的陳福明表示，最大問題是無飯鐘錢，令工友不敢行開，因抽風差，整個公廁都有味，工友都會在門外休息，但有些公廁因地理環境不允許在門外放椅或沒有遮蔭位，就只能「硬食」。



團體促合約訂有薪用膳



政府將斥資六億元翻新二百四十間公廁，天主教勞工事務委員會建議政府要改善工人的工作環境，加建或改善值勤室的通風系統，但除了硬件改善，軟件也很重要。勞委會政策研究幹事羅佩珊表示，承辦商為符合署方「價低者得」招標要求，會壓縮人手和工資，建議政府在外判合約上規定工人享有有薪用膳時間。



食環署回覆指，轄下二百六十一個公廁有清潔工值勤，其中有二百三十一個有值勤室，如情況許可，該署會在翻新廁所時增設置值勤室或改善相關設施，值勤室內會盡量為工友提供設施方便休息和更衣。



