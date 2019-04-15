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中低層僱員年均加薪僅0.7%

2019-04-15 列印
　　勞工團體分析統計數據，指由一九八○年開始的十年內，中低層僱員工資增幅扣除通脹後，每年平均僅增長百分之零點七，未能分享經濟增長成果。

　　本港躍居全球生活費最昂貴城市，但工資水平亦長期滯後。職工盟綜合統計處多項數據，指由○八年至一八的十年內，人均生產總值實質增長超逾百分之二十三，每年平均增長百分之二，但中低層僱員工資增幅扣除通脹後，每年平均增長僅百分之零點七，反映僱員即使辛勞付出，卻未獲合理回報。



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