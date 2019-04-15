﻿海外醫生抨醫委會﻿ 兩度﻿實習浪費資源﻿

醫委會否決放寬海外專科醫生豁免半年實習方案，引起各界批評，會方於下月八日再表決。在港有限度註冊的醫生現身說法，斥醫委會要求具經驗的醫生在港再實習，是浪費公眾資源，無助減少病人輪候醫治的時間，其中一名受訪的瑪麗醫院急症科駐院醫生梁慕球，於下月中將考取最後部份執業資格試，若醫委會下月通過放寬實習方案，梁慕球或能登上豁免實習的「頭班車」。



梁慕球讀中四時候，舉家移民至紐西蘭，○三年在紐西蘭奧塔哥大學醫學院畢業，一三年在澳洲取得急症專科資格，去年四月回流以有限度註冊方式，任瑪麗醫院急症科駐院醫生。他下月中旬會考取本地執業資格試最後部份，倘成功再實習半年便成為正式註冊醫生。



無意再做基本工作



不過，若要實習半年，梁慕球指寧願考試後不實習，繼續以有限度註冊方式工作，「好難會想做半年實習醫生，我覺得對我事業無幫助」，「（實習）做基本工作，主要是在病房收症、抽血、初步檢查，我已做專科工作，興趣不是做回那些服務，而是做急症。」他表示，實習醫生是每一個醫生都經歷且重要的階段，但不是已行醫十數年的醫生應重過的程序。



梁稱，實習期間需要調至不同部門工作，或會令本來工作的部門人手更加緊張，「我們（瑪麗醫院急症室）人手有限，每個部門都有限，一定是不夠醫生的，病人偶然需要等候四至八小時」，他認為將有經驗醫生調配至實習崗位，是浪費公眾資源，大眾沒有得益。



對醫委會拒放寬實習失望



對於醫委會早前否決四個放寬海外專科醫生實習的方案，他指感到不開心，估計表決前其中一個方案可以通過，但豈料結果令人意外，但相信醫委會未來會為醫生拆牆鬆綁。



醫委會下月八日將再次討論及表決有關方案，醫委會委員林哲玄表示，若當日有方案獲足夠票數通過，會在六月正式公佈，生效日期可追溯至通過當天。換言之，下月中應考執業試的梁慕球，有機會成為首批獲得豁免半年實習期的海外醫生。



