  • 2019年4月15日 星期一
  • 22º
  • 81%
熱門： 深水埗槍擊威廉王子海關洪欣何猷君

日報新聞 > 港聞

力爭引入更多海外醫生 陳肇始：可提供專科培訓

2019-04-15 列印
■本港醫生人手面對短缺問題。
Previous Next

　　食物及衞生局局長陳肇始昨日出席活動時表示，如果能有多些在外國讀完書回來的醫生，雖然他們未達到專科資格，公營體系能提供培訓，相信能增加醫生數目，所以希望未來無論醫委會或香港醫學專科學院，和其他團體都會支持一些方案，令香港能夠吸引多些海外醫生回來，包括不同資歷的醫生。

　　對於有政黨擬在立法會提出私人條例草案，修訂醫生註冊條例、放寬海外醫生來港執業安排，以及改革醫委會的組成。

　　陳肇始回應表示，去年已改例令有限度註冊醫生由一年合約轉為三年，相信能吸引多些海外醫生來港執業，醫管局有增加資源聘用他們，現時有約二十個醫生，相比以往多。而醫委會是獨立機構，有獨立的法例，當局會與醫委會保持溝通，而醫委會現有八名業外委員，認為各方若能理性討論，有信心能解決現時醫護人手不足的問題。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd