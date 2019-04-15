﻿曾收多名老師投訴校政 教協抨沙呂小報告避重就輕

沙田圍呂明才小學校董會成立的調查小組提交報告，承認遊學團有違規但沒有挪用公款。教協批評報告避重就輕、「自己人查自己人」，又揭早年已接獲該校教師就行政及升遷安排投訴，但教育局反應緩慢，更有校董於校務會議上揚言「嚴厲處理」該名投訴的教師。



浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年被揭澳洲遊學團帳目混亂，由校董會成立獨立調查小組調查完成報告，確認遊學團有違指引，但指校長薛鳳鳴及負責教師文雁菁沒挪用公款。教育局局長楊潤雄事後承認去年十月事件曝光前，局方已調查該校財務及教員晉升問題，至於有關懲處，楊均拒絕透露。



教協昨舉行記招發新聞稿，譴責沙呂小校董會攬權護短，教育局監管失責。教協指一七年收到該校十多位老師投訴校內行政、教員晉升及交流團等事宜，並陪同投訴老師兩度與局方會面。教育局去年八月回覆，認為沙呂小有關安排「極不理想」，但其他投訴事項仍交由法團校董會決定。惟有校董於校務會議上譴責投訴的教師，揚言必向之「嚴厲處理」。



根據《教育條例》，沙呂小法團校董會向辦學團體浸信會聯會負責。今年一月浸聯會向法團校董會建議接受校長薛鳳鳴請辭，有校董卻稱毋須理會此意見。教協引述消息指，薛於本月十一日校務會議上明言將留任至二一年八月。



教協引述消息指，校董會在討論重要議題時，要求教員校董、家長校董及校友校董避席。今年一月學校收到教育局警告信後，所有校董於會上被要求簽保密協議。教協指學校管治極不透明，教育局亦拒披露詳情。至於有關遊學團之「獨立調查小組」由法團校董會成立，令人懷疑是「自己人查自己人」，報告內容避重就輕。教協促教育局應嚴肅跟進。