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facebook Whatsapp Instagram 一度大規模「死機」

2019-04-15 列印
■昨日facebook帳戶一度無法正常使用。
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　　社交網站facebook上月在全球多地出現大規模故障，昨日情況比前幾次更嚴重。昨傍晚六時起facebook、即時通訊程式facebook Messenger、Whatsapp及社交網站Instagram，先後出現大規模「死機」，香港、英國、美國、法國等多個國家地區均無法正常使用。

         外媒有報道指懷疑故障跟技術問題有關。昨日傍晚近七時香港的服務一度恢復，但其後用戶再度未能瀏覽facebook及Instagram的網頁版。

外媒指涉技術故障

　　據網上監察網絡中斷情況的網站的收據顯示，幾大平台報告故障的宗數自傍晚六時起大幅飆升，其中歐洲屬於重災區，美洲及亞太區都有受影響，追蹤到逾九千宗與facebook有關的網絡事故。

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