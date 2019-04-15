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日再確診一宗麻疹　病患曾與港客坐郵輪

2019-04-15 列印
　　衞生防護中心接獲日本通報一宗在當地確診的麻疹個案，一名病人曾於四月七至九日期間乘坐郵輪，由深圳前往沖繩那霸，據悉該郵輪上有香港人。患者四月八日曾出現發燒。

　　中心發言人表示：「麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至二十日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，懷疑受感染人士應盡早求醫。

　　至於在香港國際機場實施的防控麻疹措施，機場疫苗接種站昨午截至六時為五人接種麻疹疫苗，累計已為八千一百四十人進行接種。今日至四月二十八日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍維持五百劑。



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