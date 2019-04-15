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泳客牛尾洲發現懷疑人骨

2019-04-15 列印
　　西貢牛尾洲發現人骨，昨午四時許，有泳客發現牛尾洲大王灣對開石灘有懷疑人體骸骨，連忙報警，警方接報到場，並封鎖調查，暫未確定是否有可疑，列作「求警協助」處理。

　　根據資料，牛尾洲位於西貢以東，為內海著名島嶼之一，是本港熱門潛水地點。根據香港潛水總會資料，牛尾洲潛水的位置多數在大王灣、牛肚和牛頭排西三處，當中牛肚常有潛水船在此練習和教學，亦是夜潛的理想之地。三處深度全部在十米以內，水底多數為沙底，有細石叢、珊瑚以及海葵群落。

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