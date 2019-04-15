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三小時四宗虛報「扑頭搶劫」

2019-04-15 列印
　　警方昨晨三小時內四度接報觀塘有女子被扑頭行劫。第一宗昨晨七時許發生，一名男子報案，指一名女子在觀塘協和街九十三號一大廈梯間遭賊人扑頭搶去手袋，警方到場向保安員了解事件。第二宗七時四十五分發生，有人報案稱翠屏北邨翠柏樓的梯間有女子被搶銀包。

　　另外兩宗分別發生於近九時以及近十時，警方接報，寶珮苑停車場及翠屏北邨停車場的梯間也發生女子遭人扑頭搶劫。四宗案件警方均無法聯絡報案人，現場無發現受害人。由於四宗虛報劫案手法類同，警方不排除為同一人所為，正調查動機及追緝疑人。

　　據《刑事訴訟程序條例》二二一章九十一條（二），如某人明知而向任何人作出虛報，導致任何警力的浪費，一經定罪，可處罰款二千元及監禁六個月。

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