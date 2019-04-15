﻿憑《星島》報頭換入場券 直擊學界辯論總決賽

進入中英文組決賽嘅最後四強，係由全港二百零八隊參賽隊伍經過百幾場激辯脫穎而出，強者對決，勢必矚目！總決賽當日除了由張建宗司長擔任主禮嘉賓，並會由港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授及資深大律師譚允芝女士分別擔任中文及英文組評講，另有多位政教界猛人擔任評判，陣容鼎盛。
有意入場觀賽人士，可由即日起至五月十六日，掃描QR Code及列印印花，連同一個有效的《星島日報》零售版報頭，到星島中心或指定7-11便利店換領。詳情請瀏覽https://goo.gl/DNrKfd。入場券數量有限，請即行動！
收養寵物，少一點愛心，也難以勝任，更何況要照顧滿身細菌惡疾的流浪貓狗！「樂康社會服務聯會」創會主席陳秀姚過去二十七年來獻身照顧流浪貓狗，即使六年前確診右盤骨寬關節骨枯症，不良於行，甚至為貓狗與家人反目...
2019-04-15
中國地震台網正式測定，昨天中午十二時四十七分在北京懷柔區發生三級地震。距北京市區四十八公里，這次地震是北京市近二十多年來第一次三級地震。 據中國地震台網發佈，地震震源深度十九公里，震中位於北緯四十點三四度，東經一百一十六點三九度。據移動人口大數據分析，震央二十公里範圍內人口數約五十三萬，五十公里範圍內約一千七百零一萬，一百公里範圍內約三千三百七十一萬。 四月七日北京海淀區附近發生二點九級地震。中國地震台網中心研究員孫士鋐解釋，從震源深度來看，兩場地震均屬自然地震，且不存在直接關聯。 對於兩次地震間隔較短的問題，孫世鋐指，這符合北京地區平均每月發生兩級以上地震大於等於...
2019-04-15
一個黑客組織入侵美國聯邦調查局國家學院（FBI National Academy）舊生會數個相關網站，偷取了數以千計聯邦特務、警務人員和其他執法人員的個人機密資料，並在網上公開那些資料。當局已展開調查...
2019-04-15
南區壽臣山一帶，建有不少低密度豪宅，由於私隱度高，環境幽靜，吸引不少富豪名人居住。是次介紹的朗松居，坐落壽山村道，放盤罕有，其中一座洋房面積2939方呎，空間偌大，設四房連兩套房，外望翠綠山景，盡享悠...
2019-04-13
港股上周五一度回調，尾段卻拗腰倒升70點，成功收復10天線。美國當晚亦一度彈升近300點，最後收市仍升269點。分析認為，港股市底仍然強，逐步挑戰今年高位，本周關注美股業績期表現及中國首季國內生產總值...
2019-04-15
艾朗藍斯即使季尾離開阿仙奴，但最近表現依然勇猛，矢言要助槍手以前四名完成英超。今晚聯賽作客遇強即屈的屈福特，這位威爾斯國腳可望繼續挺身而出，領兵全取三分兼為周四歐霸壯聲威，直取客勝。（Now621台周二凌晨3:00直播） 下季免費轉投祖雲達斯也好，艾朗藍斯最近在阿仙奴的表現沒有得過且過，反而各賽事近四場貢獻兩球一助攻。此子豪言要盡力助槍手打入英超前四︰「聯賽餘下最後六輪，我定要拼盡全力完成在球隊的最後使命。」 屈福特遇強現形 屈福特近五輪英超兩勝三負，期間對利物浦、曼城和曼聯悉數落敗。該隊已打入足總盃決賽，聯賽身處中游戰意成疑，相信兵工廠有力在周四歐霸八強次回合作客拿玻里前...
2019-04-15
手機成績驕人，HUAWEI主攻商務的MateBook系列手提電腦也打出名堂，且看輕薄新作Matebook 13，除了處理器升級，還內置高轉速風扇改善散熱效能，加上HUAWEI Share 3.0功能，...
2019-04-15
第38屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚圓滿結束，最後黃秋生憑《淪落人》三度勇奪金像影帝寶座，而內地演員曾美慧孜就憑《三夫》首度榮封金像影后！大會昨晚假尖沙咀文化中心舉行，眾星盛裝赴會，女星精心打扮上陣，在...
2019-04-15
公廁污糟邋遢，成為民生問題。近期有兩單新聞與公廁有關，一是一名打理廁所的外判清潔工被迫在公廁內用膳，二是財政預算案動用六億元改善公廁，兩者有莫大關連，當局不能盲目投放資源，否則公廁臭名將難以解除。 外判清潔工在公廁內吃飯，聞者心酸，食環署回應指公廁內有值勤室，工人可以在內吃飯或小休。但昨天有關注勞工團體踢爆，所謂值勤室其實是雜物房，不但窄小，且放滿雜物，沒有抽風設備，積聚廁所氣味不散，叫清潔工在內吃飯，令人難受。 早前政府表明動用預算案撥出的六億元，改善全港二百多個公廁，官員稱會引入新設備，做到除濕、除味和除污跡。但從清潔工的苦況可以看到，只靠先進設備，沒有良好管理，不能強...
2019-04-15
澳洲馬后「雲絲仙子」剛於周六在蘭域馬場順利第三度攻下女皇伊利沙伯錦標，除了保持連續三十三場不敗之外，亦取得出道以來第二十五場一級賽的勝利，為其輝煌競賽生涯寫下最完美的結局。 由華禮納訓練的「雲絲仙子」父系為「街頭口號」，是其母VEGAS SHOWGIRL的第三胎。這匹明星賽駒於一四年六月四日首度上陣，即在和域園勝出千一米兩歲馬讓賽，同年九月牠以輕鬆姿態勝出二級賽雷霆錦標，首嘗級際賽的滋味。雖然牠在三歲時分別負於「第一印鑑」、「隨波逐流」及「奮而威」的蹄下，又在一級賽澳洲橡樹大賽中負於「快如疾風」，不過該役也是牠最後一場敗仗。 自一五年五月十六日在布文胯下捧走陽光海岸堅尼起，...
2019-04-15