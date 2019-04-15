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復活節加開70航班疏導旅客

2019-04-15 列印
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　　本周五開始是一連四日復活節公眾假期，機管局預期客運量將急升，假期期間會安排額外人手於客運大樓協助旅客。機管局機場運行副總監姚兆聰表示，於周四（十八日）至五月一日期間，將有額外約七十班航班升降，往來包括大阪、名古屋、台北及釜山等熱門航點。

　　香港國際機場三月客運量較去年同月上升百分之零點三，達六百四十萬人次，飛機起降量同比上升百分之一點三至三點六萬架次，貨運量則同比上升百分之零點二至四十三點二萬公噸。

　　客運量增長受轉機／過境旅客量同比躍升百分之九所帶動。往來印度、中國及日本的客運量錄得最顯著增幅。

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