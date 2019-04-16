﻿三文魚樣本有線蟲及蟲卵 吞拿刺身含重金屬 損神經系統

吃刺身，慎防禍從口入。消委會從市面抽驗五十個吞拿魚和三文魚刺身樣本，四十九個含重金屬甲基汞（methylmercury），其中荃灣荃興徑「爭鮮」、灣仔軒尼詩道「松坂庫」和紅磡置富都會「梁山泊日本料理」的吞拿魚超標最嚴重。消委會發現荃灣富榮大廈的「魚尚」三文魚刺身有線蟲，太古康怡廣場「元気寿司」的吞拿魚刺身則發現線蟲和蟲卵。



消委會從餐廳、超級市場及外賣店購入十九款吞拿魚及三十一款三文魚刺身樣本，當中從太古廣怡廣場「元気寿司」購買的吞拿魚樣本及荃灣「魚尚」的三文魚樣本，均檢驗出含線蟲，前者更發現蟲卵。線蟲是寄生蟲一種，發現時沒蠕動。



食安中心表示，食用未經煮熟的海魚有機會感染海獸胃線蟲，如感染胃部，患者會在進食一至十二小時內出現腹痛、惡心、嘔吐等症狀，亦有機會感染小腸，患者在五至七日內有腹痛。



根據《魚和魚製品操作規範》，如果魚肉用作生食，須先在-20°C冷凍七天或-35°C冷凍二十小時，便可殺死寄生蟲。但食安中心建議公眾最好還是避免進食生或未經煮熟的魚，尤其是高危人士，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士。



消委會：小童孕婦忌吃



消委會亦就五十款刺身作重金屬測試，發現四十九個都含有甲基汞，當中十九款吞拿魚刺身樣本全部含甲基汞，含量由每公斤含0.31至1.48毫克不等，根據規例，所有在港發售的固體食物，不可含有超過0.5毫克的汞。十款吞拿魚刺身樣本的甲基汞含量都超出本港法例汞含量標準，超標6%至196%不等（見表）。至於三十一款三文魚刺身，除荃灣廣場「元気寿司」的樣本外，其餘三十款都檢驗出甲基汞，含量由0.013至0.14毫克不等，全部未有超標。



按世衞組織建議，以一名體重六十公斤計劃懷孕婦女為例，每周攝入甲基汞上限為96微克，以今次樣本中甲基汞最高的含量1.48毫克計算，每周進食六片便會超出上限。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，甲基汞對小孩及胎兒中樞神經系統影響最大，攝取過多會影響其腦神經發展，影響其發育及成長。



元気寿司及魚尚不認同測試結果



「元気寿司」及「魚尚」均表示，不認同消委會測試結果。「元気寿司」稱，其食材通過港府食安測試，並根據國際食物法典及食安中心指引冷凍。



「魚尚」表示，食材通過港府食安測試，一直沿用挪威海域養殖的大西洋三文魚，其飼料經特別處理，可有效防止寄生蟲，每批三文魚具有出口衞生證書。



