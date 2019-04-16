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﻿「稻庭養助」被揭下價魚充貴貨

2019-04-16 列印
　　消委會亦發現有食店出售的刺身「魚目混珠」，涉牴觸《商品說明條例》。「焱丸水產」吞拿魚樣本在餐牌標示是「吞拿魚Bluefin Tuna」，售一百二十元（六片），消委會驗出為大眼吞拿魚；藍鰭吞拿魚的價格比大眼吞拿魚高約一至兩倍。「焱丸水產」稱，如餐牌上中英文版有偏差，以中文版本為準。

涉違《商品說明條例》

　　抽驗亦揭發，紅磡「稻庭養助」出售九十五元（六片）的「銀三文魚刺身」，其實是虹鱒。

　　虹鱒大部份時間於淡水河流和湖泊生活，專家警告，經常生吃虹鱒容易感染寄生蟲。

　　「稻庭養助」就事件回覆，涉事魚肉由一位日本養殖三文魚廠家帶來推廣，包裝標籤印有「日本青森縣海灣養殖三文魚柳」，故公司認為是三文魚。該公司承諾不會再入口有關產品。
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