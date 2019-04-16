﻿佔中九子妨擾罪成﻿﻿ 王志民稱彰顯法治﻿

法庭判佔中九子妨擾公眾秩序相關罪名成立，中聯辦主任王志民昨天首度開腔評論，直指佔中案九子罪成，很多市民都覺得是「正義審判」，是香港和法治的勝利。他批評有人拿着香港納稅人的厚祿，遠赴重洋賣港求榮。他又指，在維護國家安全一事上，特區沒有特殊，只有一國之責，沒有兩制之分。



中聯辦主任王志民昨早出席「國家安全教育日」研討會時，對佔中九子案發表評價，指九人全部罪成是讓市民覺得是香港的勝利、法治的勝利、公義的審判，彰顯香港法治精神，對破壞社會的非法行動劃出紅線，讓港人為之欣慰。



他又批評，個別為人師表的學者和教授公然推動佔中計劃，導致市民需要為他們的行動「埋單」，佔中行動影響的士司機生計，導致巴士改道，旅客的酒店預訂盡數取消，讓香港成為動盪之都，是影響香港社會安寧。



維護國安 有一國沒兩制



他形容，以所謂「公義」包裝的非法佔中行動，是對公義的偽善和侮辱，也是對香港法治的深層次傷害，而在事發後一千六百五十四天，終於迎來正義審判。他認為四月九日宣判當日，是彰顯香港法治精神的重要一天，為香港法治和公義寫下重要一頁。



王志民續指，安而不忘危、治而不忘亂，國家安全直接影響香港福祉，期望港府能夠堅守憲制法治，香港青年能夠成為法治的守衞者。他強調，維護國家安全是「一國兩制」憲制使命，在維護國家安全一事上，特區沒有特殊，只有一國之責，沒有兩制之分。



指少數政客訪美賣港求榮



對於有些香港政界人士早前訪美，他不點名批評香港有極少數人與反華政客正在極力唱衰香港，尋求國際干預。他批評這是拿着香港納稅人的高俸厚祿，遠赴重洋賣港求榮的行徑，令香港市民蒙恥，被全體國民和祖先所唾棄。



