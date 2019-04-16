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﻿美股中段跌66點

2019-04-16 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二六三四五點，跌六十六點；納指則報七六五二點，跌三十二點。滙控美國預託證券價格見六十七點一八港元，升零點○八港元；騰訊則見三百八十四點九七港元，跌三點二三港元。紐約期金報每盎司一千二百九十二點三美元，跌二點九美元；紐約期油則報每桶六十三點一九美元，跌零點七美元。
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