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惡狗「襲警」後飛奔逃逸

2019-04-16 列印
　　上水發生另類「襲警」案！一名警員，昨凌晨三時四十五分，在河上鄉進行反罪惡執勤巡邏，當途經一條黑暗小路時，一頭狗隻突然由路邊撲出，並張口向警員噬咬。警員不及閃避，腳部被咬傷。惡犬咬傷警員後在黑暗中飛奔逃去，警員事後負傷通報上峰，救護員接報到場為傷者包紮傷口後送院。據悉，警員僅受皮外傷，經敷治後無礙出院。警員事後一度在附近兜截涉嫌咬傷警員狗隻，但未有發現，懷疑「兇徒」為一隻流浪狗收隊。

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