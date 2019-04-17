﻿心穎主動胸壓摸髀 的士攬啜心穎 「安心偷食」斷正 安仔認錯：我起咗色心

現年五十一歲的許志安與老婆鄭秀文（Sammi）結婚五年，昨日爆出他在車廂摸啜馬國明女友、三十歲的黃心穎，全城哄動。許志安昨晚召開記者會，聲淚俱下認錯，自言對不起老婆Sammi；又自認所作所為嘔心，後悔色心起未能自我控制，此刻自己是一個「壞咗」的人，不知如何走以後的路；因此宣佈暫停所有工作，希望在往後的一段時間深刻反省。



許志安被爆偷食黃心穎，一手打破與鄭秀文（Sammi）的「娛樂圈最後童話」，震驚全城！安仔昨晚七時在銅鑼灣召開記者會，過百傳媒到場採訪。安仔傍晚六時半乘七人車離開淺水灣寓所，駛往酒店後由秘道入場，落車時助手為他遮樣，現場一片混亂。



認行為嘔心



穿深色便服的安仔準時現身，面如死灰，先九十度鞠躬，並低頭坐下，開口即哽咽說：「我衷心同大家講對唔住，向家人、Sammi家人、朋友致萬二分歉意。自己做咗不可彌補嘅事，我為自己嘅錯深深反思，今日喺呢度想承擔責任。當晚的確飲咗好多酒，但絕對唔係一個藉口去做一件咁錯嘅事。我非常之後悔，好難面對自己同接受唔到自己。」



開始淚崩的安仔續稱：「我睇到報道後覺得自己好丟臉，好錯好討厭、好嘔心、好陌生，有反思點解唔可以控制自己，去犯呢個錯，起咗色心。我覺得承擔責任方面分兩部份，第一由現在開始會暫停所有工作，直至搵番一個真正同正確嘅自己，從新檢視自己做人。第二部份係心靈上，我覺得自己不知所謂，因為我嘅錯同行為而令身邊所有愛我嘅人承受咁大壓力同痛苦，希望未來日子將所有被我整傷同整痛嘅人都可以好好，報道令我深刻反思最錯地方係迷失咗自己。」說到此，安仔暫停並抹淚。



車廂內十指緊扣



最後安仔再致歉：「我要再一次向所有愛我的人講聲，令你哋難堪，我做錯咗，我對唔住Sammi。我唔知以後點去行我自己嘅路，呢一刻我無咗靈魂，我是一個壞咗嘅人，希望大家可以畀時間我搵番自己，最後同所有人講對唔住。」整個記者會短短約七分鐘，安仔臨離場前再次九十度鞠躬，然後由工作人員陪同離開。傳媒追問他怎向Sammi解釋和補償，怕不怕她舊病復發？他的演唱會是否繼續？會否就遭侵犯私隱報警？他一概不作答便離場。記者會結束後，安仔極速上車，直駛回淺水灣寓所。



昨日流出的安仔偷食心穎片段可見，安仔最初與心穎以及另一友人登上的士後座，因為男友人稱要先送心穎回家，戴上黑色口罩的心穎就爆粗說：「唔好扮嘢啦！X你！兜X咗我先？」講粗口似十分流利。二人送完男友人回家後，齊向司機講出心穎的地址，隨後十多分鐘車程，二人十指緊扣，心穎被指「姣精上身」，不停主動咀安仔逾二十次，又摸又啜，兩人亦有將手放在對方大髀，舉動極親密。據知，二人早在兩年前已開始發展「不正常友誼」，最後紙包不住火，親熱過程暴露人前。