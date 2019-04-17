﻿烈火毀巴黎聖母院﻿﻿ 塔尖倒塌﻿燒穿頂

全球遊客朝聖之地——巴黎聖母院，於巴黎時間周一突然起火，由樓頂開始燃燒，火勢迅速蔓延，塔尖倒塌，頂部出現一個大洞，焚燒八小時後始被救熄，幸大部份歷史文物逃過一劫。總理馬克龍取消原定工作到現場視察，矢言要全力重建聖母院，並發起全球募捐。富商皮諾家族響應捐出一億歐羅，另一富商阿爾諾更捐兩億歐羅。



巴黎聖母院有八百五十多年歷史，乃全球首座全哥德式建築的教堂，是法國的地標，亦是文化及精神文明的中心，獲聯合國選為世界文化遺產。在周一當地時間晚上約七時，聖母院頂部突然起火，滾滾濃煙衝向天空，數公里外都能看見。大火迅速將聖母院塔樓的塔尖吞噬，塔尖於一小時後攔腰折斷倒下。



巴黎消防出動五百名消防員搶救，又派直升機和無人機在空中盤旋視察火勢，八小時後火勢受到控制。至周二凌晨時份，火勢被撲熄。事件無人死亡，一名消防員受傷。初步調查發現大火屬意外，懷疑與院內塔尖修繕工程有關，不涉及縱火或恐襲。



火災後，聖母院塔頂倒塌，出現一個大洞，頂部三分二木結構被焚毀，幸好主體石建築及兩座塔樓結構保存。而教堂內部祭壇及十字架無損，絕大部份珍貴文物、藝術品及雕像均沒損毀，但估計一些大型畫作遭殃。







總統馬克龍取消原定工作行程到現場察，矢言要重建聖母院，並發起全球籌款，呼籲有識之士共同重建。法國富商皮諾家族即時響應出資一億歐羅，皮諾家族是世界第三大奢侈品集團Kering集團的掌陀控者，旗下包括聖羅蘭、巴黎世家等奢侈品品牌。一三年該家族向中方無償捐贈流失海外的圓明園青銅鼠首和兔首。



全球募捐重建



英國、德國、美國、聯合國等領導人都對聖母院大火表示關注。德國總理默克爾在社交媒體上說：「巴黎聖母院着火令人悲痛，它是法國和歐洲文化的象徵。」







