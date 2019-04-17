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鄧達智歎創意海洋被毀

2019-04-17 列印
　　十七歲首次到訪聖母院，便鍾情其建築美的時裝設計師鄧達智，對這座著名教堂遭焚毀，感到可惜，他說：「教堂內裏很大、很華麗，建築的結構和裝潢都很精緻，還有很多珍貴畫作、雕像和藝術品，簡直是藝術界創意的海洋，我們設計界人士每次到訪都能激起無限創作意念。」

　　旅遊作家項明生對大火表示十分傷心，他大學時第一次遊巴黎時，就去過聖母院，他說：「因為當時我十分迷戀雨果的小說《鐘樓駝俠》，行到聖母院時，鐘樓剛好打鐘十點，我感動到眼濕濕。」

　　文化作家紀曉華表示：「登上聖母院塔頂後見到宏偉的法國建築群，感受到神聖的宗教精神令我頓時感觸良多，相信這次大火後，法國人或會為聖母院加入現代建築元素，或許是新嘗試。」

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