林鄭籲業界把握機遇 中央放寬限制撐港電影業

合拍片不再限名額
林鄭月娥昨早在行政會議前透露，剛收到中央部委通知，同意實行五項措施，適用於香港電影和合拍片，便利香港影業界進入內地市場，包括港人參與內地製作將不再被限制數量；中港演員在合拍片的比例、內地的元素上都不作限制；取消收取合拍片立項申報費用；香港電影和電影人可報名競逐內地獎項；香港電影公司在港澳和海外發行內地電影及合拍片時，可申內地提供的獎勵。她指，商經局會跟進有關細節，呼籲電影業界把握政策優惠。她相信香港影視業在內地，特別是大灣區有很大發展空間。
商經局局長邱騰華表示，有關措施落實後，將有助進一步提高內地與香港合拍片的靈活性和減低成本、鼓勵香港電影業界更積極參與內地電影和合拍片的製作和推廣、提高港產片在內地的知名度和認受性，以及為本港業界提供更多在內地發展的機遇，推動兩地電影業共同發展。
電影發展局主席王英偉就指，取消港人參與內地電影製作的數量限制，可鼓勵香港電影業界更積極參與內地電影製作，為國家電影業發展作出更多貢獻，有助兩地影業共同開發市場。
截至去年七月，內地史上票房最高十部電影，四部為合拍片，包括《紅海行動》、《美人魚》及《捉妖記》系列。但「港人港片」進軍內地仍面臨限制重重，如題材審批，且港片亦不能爭逐內地電影獎項。