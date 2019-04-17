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林鄭籲業界把握機遇 中央放寬限制撐港電影業

2019-04-17 列印
■電影《無雙》劇照。
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　　中央力挺香港電影業發展。特首林鄭月娥宣佈中央部委原則上同意五項便利香港電影進入內地市場措施，包括不再限制參與內地電影製作的港人數量，港片亦可競逐內地電影獎項等。她呼籲業界把握政策優惠，又相信香港影視業在大灣區將有很大發展空間。

合拍片不再限名額

　　林鄭月娥昨早在行政會議前透露，剛收到中央部委通知，同意實行五項措施，適用於香港電影和合拍片，便利香港影業界進入內地市場，包括港人參與內地製作將不再被限制數量；中港演員在合拍片的比例、內地的元素上都不作限制；取消收取合拍片立項申報費用；香港電影和電影人可報名競逐內地獎項；香港電影公司在港澳和海外發行內地電影及合拍片時，可申內地提供的獎勵。她指，商經局會跟進有關細節，呼籲電影業界把握政策優惠。她相信香港影視業在內地，特別是大灣區有很大發展空間。

　　商經局局長邱騰華表示，有關措施落實後，將有助進一步提高內地與香港合拍片的靈活性和減低成本、鼓勵香港電影業界更積極參與內地電影和合拍片的製作和推廣、提高港產片在內地的知名度和認受性，以及為本港業界提供更多在內地發展的機遇，推動兩地電影業共同發展。

  電影發展局主席王英偉就指，取消港人參與內地電影製作的數量限制，可鼓勵香港電影業界更積極參與內地電影製作，為國家電影業發展作出更多貢獻，有助兩地影業共同開發市場。

　　截至去年七月，內地史上票房最高十部電影，四部為合拍片，包括《紅海行動》、《美人魚》及《捉妖記》系列。但「港人港片」進軍內地仍面臨限制重重，如題材審批，且港片亦不能爭逐內地電影獎項。

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