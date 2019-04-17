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「E-的士」召喚的士 可用八達通付車費

2019-04-17 列印
　　香港的士業議會推出的士網約平台「E-的士」應用程式，乘客透過應用程式召喚的士即可使用八達通卡或八達通App O！ePay QR Code繳付車費，的士司機亦可透過「商用版八達通App」的「轉數快」服務，即時將車費轉帳至指定銀行戶口。惟現時只可用現金和八達通支付車費，四個月後才有其他電子支付方式，如信用卡及Payme等。

　　八達通卡公司將為「商用版八達通」的用家提供首年免手續費及獎賞金額，一年後就要收取車資百分之一的手續費。首一萬名乘客在六月中前，使用「E-的士」並以八達通付款，可享五元回贈，「E-的士」亦會向乘搭兩次的乘客提供額外二十元獎賞。

　　香港的士業議會義務主席熊永達強調，程式是「正宗正規正價」，不會提供額外折扣優惠。

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