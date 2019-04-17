  • 2019年4月17日 星期三
  • 22º
  • 91%
熱門： 黃心穎許志安偷情聖母院深水埗槍擊案

日報新聞 > 港聞

持刀漢闖港大 警員迅速制服

2019-04-17 列印
　　香港大學昨傍晚發生恐襲驚魂，一名持刀男子，闖入黃克競樓平台餐廳外，保安發現恐刀手對學生不利報警。警方接報十分緊張，大批警員到場外，反恐特勤隊亦奉召到場搜捕，迅速拘捕涉案疑人及帶署調查其持刀進入校園動機，事件中無人受傷。

　　現場為薄扶林般咸道香港大學黃克競樓，昨午五時許，警方接獲港大保安報案，指發現一名穿白衫牛仔褲，左手持一把長約十五至二十厘米陶瓷刀可疑男子，在黃克競樓四樓平台餐廳外徘徊，要求警員到場調查及協助。

　　警方接報後十分緊張，恐防會發生校園暴力事件或有恐襲成份，大批衝鋒隊警員趕抵大學搜捕，由於疑人持刀，部份人員持盾牌戒備，連反恐特勤隊（CTRU）亦要奉召到場及協助搜索。警方其後在現場大廈三樓截獲及制服涉案持刀男子。事件中無人受傷，警員事後將被捕男子蒙頭帶署，並調查其是否學生及持刀闖入校園動機。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd