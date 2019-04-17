有線三招開拓多元化業務邱達昌：賺錢前途在電訊

永升亞洲入主有線寬頻，有線寬頻去年仍虧蝕四億五千六百萬。有線主席邱達昌接受星島新聞集團專訪，講述未來發展大計，當中將實行三招開拓多元化業務，包括發展5G電訊、智能家居，以及進軍大灣區市場。他強調「有線最大資產絕對不是電視」，而是寬頻網絡基建，直言有線電視的賺錢前途在於電訊。



有線主席邱達昌接受訪問時稱：「我們並不只依靠電視！電視出現問題就代表我們沒有前途，這是一個錯誤的假設。」除電視以外，公司有許多發展方向，其中最大資產為九倉投入七十七億興建的有線寬頻網絡基建。



「我覺得有線賺錢能力的前途，可能在於寬頻、電訊，我們跟中移動合作其實對公司前途好重要。首先，中移動每年付八千萬元租用有線的寬頻，但日後將寬頻駁入商業大廈的費用由中移動出錢。愈駁得多大廈愈好，因為帶入我們的寬頻，就能分帳啦！」他補充，一般人將合作理解為電視台與電訊公司的合作，其實涉多層次合作，以有線擁有的資產創造新的生意，包括利用中移動提供的新技術，加上有線現時寬頻網絡基建的分佈，能協助5G網絡發展。他說將來亦可考慮與其他寬頻或電訊公司用此方式合作。



隨着有線開拓電訊服務，集團亦將推出智能家居服務。「Smart Home的時代正在來臨，即你唔記得熄冷氣，一個電話就可以，中國在此方面的發展已快過香港，是很有未來前景的發展方向。」邱達昌指，有線的光纖網絡現時覆蓋二百三十萬戶家庭，對有線很有價值，這些「入屋」網絡將有助公司將來推展智能家居業務。



「入屋」網絡助推智能家居



「第三樣回歸基本生活，就是電視啦。我覺得電視不會死，不過將來的電視不一定在家中排排坐收看，可能透過電話、iPad看，這亦解釋為甚麼有線要咁貴攞港鐵（車廂電視合約），因為每日有成五百萬人坐地鐵。」他稱。他亦透露，將來會爭取在大灣區的火車車廂內播放有線電視，並以大灣區近七千萬人口為目標發展。他說，有線與廣東電視台的合作是打入大灣區市場的開始，未來在灣區發展的形式可以是將特定類型的節目帶到大灣區播放。



