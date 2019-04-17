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菜檔女東刀架頸 警員拔槍制服

2019-04-17 列印
　　香港仔發生警員拔槍制服持刀蔬果店女東主事件！昨晨十時許，一隊食環署人員巡至香港仔大道一○八至一一二號地下時，發現一蔬果店將部份蔬菜擺放路邊阻街，遂向四十二歲姓馬女店東票控。不料女店東不滿被票控，與食環署人員發生爭執期間，突然情緒激動，拿起一把長約三十五厘米生果刀揮舞。消息稱，女事主一度將刀架頸。

　　警員接報到場，見女事主仍持刀並喝令她棄刀，在發出口頭警告不果後拔槍戒備；女事主其後自行棄刀被警方制服。經初步調查，警員以涉嫌藏有攻擊性武器及阻礙公職人員執行職務將她拘捕及送院檢驗，案件交由西區警區刑事調查隊第四隊跟進。

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