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南亞幫兩度闖聯誼會 打傷股東三父子

2019-04-17 列印
■其中一名傷者送院治理。
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　　旺角一間聯誼會三小時內兩度遭南亞漢闖入，股東三父子受傷。前晚十一時許，四名南亞兇徒闖入旺角道豪華廣場一間聯誼會，找六十歲姓廖股東不果後，持雨傘襲擊股東的一對分別二十二及二十四歲兒子後逃去。警員到場將耳及手受傷兄弟送院。

　　至凌晨二時許，警員調查後離去未幾，約十名南亞漢再度闖入，其中三持刀兇徒揮刀斬傷返聯誼會善後的姓廖股東手腳，兇徒傷人後四散去。警員再接報到場將傷者送院，調查後不排除兩案同屬一幫歹徒所為，案件列傷人處理。據悉，受傷股東近日因股份問題與人有爭執，警方仍調查歹徒傷人動機。

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