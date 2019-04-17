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冷靜處理收回醫委會權力問題

2019-04-17 列印
　　醫委會下月將再次表決四個放寬海外醫生實習方案。特首林鄭月娥出席行政會議前，被問到有意見要求收回醫委會權力時表示，醫生註冊問題是長期關心的議題，要理性冷靜處理，強調絕大部份醫生盡忠職守、仁心仁術。她又指，如何增加本地醫生需要各界討論，如果馬上跳入去收權或大開中門，會引起情緒化的討論，對香港優質醫生有負面看法，亦不希望影響醫生與病人互信關係。

  林鄭又指，早年修改醫委會條例時已發生類似情況，不希望再發生，政府歡迎醫委會作重新討論，亦希望醫委會的再次表決，可以達致預期結果，但強調單是放寬實習安排，不可能解決醫生短缺問題，政府長遠希望增加本地醫生，包括要求大學資助委員會增加培訓醫生名額。

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