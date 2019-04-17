  • 2019年4月17日 星期三
  • 22º
  • 91%
熱門： 黃心穎許志安偷情聖母院深水埗槍擊案

日報新聞 > 港聞

玩頭條Jetso勁送馬會精美繩索袋！

2019-04-17 列印
Previous Next

　　四月Jetso App送獎停不了！o依家玩頭條Jetso App有獎遊戲，就有機會贏到馬壇盛事《富衛保險冠軍賽馬日》嘅特別版限量繩索袋一個（名額2,000個）。到時4月28日入沙田馬場攞獎品之餘，仲可以睇埋《富衛保險女皇盃》、《富衛保險冠軍一哩賽》及《主席短途獎》三項國際一級賽事，高水準嘅比賽必定令當日馬場氣氛緊張刺激！當日有今年榮升上世界排名第一嘅香港馬王「美麗傳承」出戰，大使張智霖同李佳芯都會親自到場為各名駒打氣！聽講當日用手機捕捉以「激情一刻」為題嘅相仲有機會贏iPhone XS Max，記得留意啦！o依家就下載頭條Jetso App玩遊戲啦！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd