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黃錦星：回收玻璃樽將可達一億個

2019-04-17 列印
　　環境局局長黃錦星昨日表示，政府正積極推展落實「玻璃飲料容器生產者責任計劃」，早於三年前已通過相關的賦權條例，為計劃訂立法定規管框架。

　　隨後環保署更擴大了玻璃樽回收網絡，覆蓋全港，回收量由一七年約八千公噸增至去年逾一萬三千公噸，數年後將逐步邁向五萬公噸的目標，約等於一億個玻璃樽，達致百分之五十的回收率。

　　他續指，香港玻璃樽回收進入新里程，回收桶已增加了不少，住宅方面，玻璃樽回收點已增至逾一千五百個，覆蓋約百分之七十的人口，而餐飲處所及商場的回收點，亦增加接近三倍。

　　另外，他補充指，現時，本地玻璃樽回收物料主要的出路是用以製造水泥及製造環保地磚。

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