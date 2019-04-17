紐約期金報每盎司一千二百七十六點五美元，跌十四點八美元；紐約期油則報每桶六十三點七一美元，升零點三一美元。
美股中段升49點
紐約期金報每盎司一千二百七十六點五美元，跌十四點八美元；紐約期油則報每桶六十三點七一美元，升零點三一美元。
心穎主動胸壓摸髀 的士攬啜心穎 「安心偷食」斷正 安仔認錯：我起咗色心
現年五十一歲的許志安與老婆鄭秀文（Sammi）結婚五年，昨日爆出他在車廂摸啜馬國明女友、三十歲的黃心穎，全城哄動。許志安昨晚召開記者會，聲淚俱下認錯，自言對不起老婆Sammi；又自認所作所為嘔心，後悔...
2019-04-17
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若參選會依循初選程序 郭台銘日內決定是否問鼎總統
在台灣，鴻海董事長郭台銘首度透露有意參選總統，他並表示，會在這兩天決定。 郭台銘首度透露有意參選總統，並表示會在這兩天決定。他亦強調，若決定參選總統，會經過國民黨的正常初選程序，不會接受徵召。他其後又在社交網站發文，指「若我真的要做，我可以改變甚麼，做甚麼，達成甚麼？」，並指「我適不適合，除了大家的看法，最重要的是我需先說服自己為何而戰才能在未來的路上無所畏懼，勇往直前。」 另外，他在文中亦提及高雄市市長韓國瑜，並指「人要我找韓市長，有些要韓市長找我，所以我昨天才和媒體說大家覺得他很適合，那我就以我現在的身份給他建議」。他又指，「我想所有國民黨有機會的選舉人，是真的要警惕，...
2019-04-17
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全球首季麻疹病例增三倍
世界衞生組織周一公佈，今年首三個月全球一百七十個國家錄得十一萬二千一百六十三宗麻疹個案，是去年同期的三倍有多。許多國家出現了相當大規模的爆發，所有地區個案亦持續增加。惟重災區之一的美國紐約市，有家長向法院申請禁制令阻止當局強制民眾接種疫苗。 根據美國疾病控制及預防中心的數據，美國境內麻疹個案目前總計五百五十五宗，其中四月十一日起錄得九十宗新增個案，疫情已波及二十個州。 這意味着今年已成為近二十年來記錄麻疹病例第二高的年份，僅次於二○一四年的六百六十七例。目前加州、紐約州、俄勒岡州等二十個州均發現麻疹疫情。最嚴重的疫情在紐約市和紐約州洛克蘭德縣，佔全美確診病例的八成以上。紐約...
2019-04-17
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璀璨煙花美景 金鑾閣寬闊大廳展現空間
中半山堅尼地道，位置上鄰近灣仔至金鐘一帶的商業區，今次便走訪金鑾閣的特色大宅，實用面積接近1200方呎，廳堂空間感十足，內置旋轉樓梯到達約1000方呎天台，提供偌大的戶外空間，能夠盡覽灣仔區繁華景致。...
2019-04-17
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內銀股追落後 港股邁向三萬一 美企業績理想 杜指升67點
美股開市受企業業績理想帶動上升，杜指一度升近150點，但及後升幅收窄，截至昨晚10時半升64點報26448點，納指升破8000點報8016點，升40點。歐洲的英、法、德股尾段都輕微上升。恒指期貨夜市報...
2019-04-17
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藍月存亡之戰 後備刀拔「刺」
曼城前鋒加比爾捷西斯今季長期當阿古路副手，但每次上場都有好表現，他表示會將挫折和失意作為奮鬥的動力。今晚歐聯八強次回合主場對熱刺，這名巴西前鋒隨時再當後備殺手助藍月反勝晉級，直取讓球主客和讓一球「主勝」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 捷西斯今季英超僅八次正選披甲，歐聯踏入淘汰賽階段更未正選登場，他未因此氣餒：「我沒有因上陣機會少而氣餒，反而為此更加努力練習。下半場後備上場我必定會把握機會貢獻球隊，正如對水晶宮之戰一樣。」 上輪英超對水晶宮，捷西斯後備上陣為球隊奠定3:1勝局，近三場各賽事一次正選和兩度後備...
2019-04-17
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小交×麥兜駐團同樂
「麥兜齣戲仲有詩意仲有豬腩肉，仲有最靚嘅豬腩肉……」相信很多人都聽過這首由古典音樂改編而成的歌曲，而愛好古典音樂的麥兜，與香港小交響樂團（小交）已合作超過十年，在2019/2020新樂季更被委任為駐團...
2019-04-17
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心穎偷食 網民勸分手 馬母爆馬明掛住睇波冇乜嘢
30歲的黃心穎被爆背住男友馬國明偷食人夫許志安，事件轟動全城。昨晚七點，自稱「嘔心壞人」的許志安開記招道歉，而女主角心穎就失蹤，馬國明則透過經理人回覆：「冇回應。」傳媒到馬明寓所樓下訪問其母親，提到馬...
2019-04-17
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為生命護航——抗血小板藥物治療
抗血小板藥物能降低心臟病及腦血管疾病復發風險，但有些患者擔心用藥後的出血風險。事實上，抗血小板藥物會增加出血風險，但發生率普遍不高，且大多是輕微撞瘀及皮下出血，屬於嚴重出血情況只有約1%至2%，所以在...
2019-04-17
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頭號目標——極速王一鳴驚人
第五場三班一二○○米。筆者一向較少推介來港不久的紐西蘭PP，皆因紐西蘭雖然盛產競賽馬，也算是賽馬業蓬勃的國家，但賽事水準則稍低於鄰國澳洲，所以挾當地好戰績來港的馬，有不少是評分偏高，需時減分及適應。不過凡事總會有例外，如上仗在港初出的「極速王」，便屬實力高過預期的馬。 其實「極速王」在紐西蘭的戰績不算太亮麗，因為六戰只一勝之餘，贏的一場只是處女馬賽，而來港前最後一次上名是低獎金的讓分賽，且該仗頭馬其後挑戰三級賽也只跑第四。然而，「極速王」上仗初試啼聲出戰谷草此程，走勢卻一鳴驚人。當時此駒因排十二檔起步，即使出閘快速，早段都被逼要留後搵位入楔，而最終留至接近包尾仍無空隙切入，...
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