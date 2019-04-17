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﻿美股中段升49點

2019-04-17 列印
　　美國周二股市窄幅上落，杜指中段報二六四三四點，升四十九點；納指則報八○○三點，升二十七點。滙控美國預託證券價格見六十七點九一港元，升零點三一港元；騰訊則見三百九十三點○三港元，跌零點五四港元。

  紐約期金報每盎司一千二百七十六點五美元，跌十四點八美元；紐約期油則報每桶六十三點七一美元，升零點三一美元。
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