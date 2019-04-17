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滅絕「Cold Call」 登記後接收促銷電話可舉報

2019-04-17 列印
　　政府擬引入法例規管俗稱「Cold Call」的非應邀人對人促銷電話，設拒收來電登記冊，讓不希望接收促銷電話的用戶登記，亦不能隱藏來電顯示，如已登記的號碼在未有事先同意下，仍收到促銷電話，用戶可舉報，讓當局調查。

議員質疑立法成效

　　立法會一個委員會會議，有議員支持立法，而自由黨邵家輝則指，目前銀行表明只打「Warm Call」，他稱九成「Cold Call」電話由境外打出、假扮銀行的財務公司促銷電話，立法建議無法監管這些跨境電話，憂影響各行各業致電客戶的做法，質疑成效。

　　商務及經濟發展局局長邱騰華則指，不應將立法建議說成洪水猛獸，願與業界商討如何減低他們的憂慮。

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