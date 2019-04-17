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﻿網民展家中「滅蜂」事跡惹爭議

2019-04-17 列印
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　　家中有蜂巢，應如何處理？有女網民在網絡發文，稱最近經常發現家中有數隻「蜜蜂」飛進衣帽間，又發現有疑似蜜蜂築巢，她拿起殺蟲噴霧「對付」，最後成功將「黃蜂」扔進垃圾桶，更將蜂巢剪下來欣賞，「最後剪埋個巢嚟欣賞下大自然嘅產物」（見圖），引起其他網民熱議。

　　就此本報向滅蟲專家陳偉強了解，他指，市民如果遇到蜜蜂飛入屋，不必特別處理，一般來說，蜜蜂三日就會飛走；而「胡蜂」一般會於露台及屋簷出現，並建議市民不應自行處理，因為殺蟲水未必能夠把全部害蟲清除，而且容易被針傷。
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