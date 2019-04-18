﻿8000的士車內裝Cam 工會斥敗類洩乘客片

「安心偷食」短片來自一部的士，觸發運輸界不齒疑向傳媒爆料之的士業人士。的士業界估計，現時全港約有八千部的士在車廂安裝攝錄鏡頭，佔總體四成四。有運輸業工會人士指，收過的士司機互傳偷拍乘客在車上纏綿的短片，斥有關行為「絕對錯誤」，應受法律制裁。有UBER司機承認，司機於車內設鏡頭，不為錢銀交收，而是偷拍靚女。



推動的士發展聯會主席陳民強稱，聯會一六年曾推動業界在的士安裝閉路電視，並規定由咪表廠管理短片；個人資料私隱專員公署當時反對，最終只有數十輛的士參與。不過，他估計現時全港一萬八千多輛的士中，有七千至八千輛裝了閉路電視，拍得短片由司機或車主保管。



汽車交通運輸業總工會（的士）司機分會理事梁達壯表示，的士業界如在車上安裝鏡頭，多數會同時啟動錄音功能，主要是避免車資找贖爭議；鏡頭多由司機自資購買並安裝，所以司機可翻睇短片。他透露，曾收到過同行傳來乘客車廂內纏綿的片段。他不滿同業私下互傳乘客的短片，「我認為司機這種行為絕對錯誤，今次這個司機應該受到法律制裁，以儆效尤，竭止行業歪風。」



梁達壯指，兩年前工會向政府建議硬性規定在的士車廂後座乘客後面安裝鏡頭，不拍乘客臉貌，用作了解乘客與司機之間的錢銀交收情況，又可監察司機有否違規。今次「安心偷食」事件後，工會認為再有契機，向政府提出立法訴求。



另外，從事UBER司機五年的榮哥表示，網約車並沒有現金交收，與乘客爭拗機會低，其實毋須在車廂安裝鏡頭，所以業內安裝的比例很低，但他指有網約車安裝鏡頭，司機多數為了想拍靚女。榮哥說：「乘客上車後擁抱甚至濕吻很普遍，尤其是夜晚在蘭桂坊接客。」