【新手／準爸媽必到】 Oh!爸媽「BB．孕婦嘉年華」

剛周日舉行季內首場新馬賽，無疑出馬僅七匹，但筆者卻認為新馬賽的出馬數目寧少勿多。常見初次上陣的新馬，無論是那類編入四班與舊馬一同出賽的，或是在新馬賽首度登場的，不時都有鬧情緒的舉動。像早前蔡廄的「極速神驅」於初出一仗，在亮相圈便將鞍上人莫雷拉拋下。其實剛周日的「精彩千里」也有類似舉動，賽後更呈現煩躁不安。 這類情況不但會發生在亮相圈，即使馬匹入跑道前往起步點，以至在閘廂前巡行時，也常見這類毫無出賽經驗的年稚馬，會突然煩躁或驚恐。至於更大的麻煩還會在入閘時出現，其他在閘廂內或開閘時的事故，便更難預料。最嚴重的一類閘廂事故，是馬匹在閘內受驚而胡亂掙扎，有時馬腳會擱在閘內之間，甚...

2019-04-18