﻿運輸署懶理棄置車輛﻿﻿ 霸王車佔泊位11年﻿

新一份審計報告批評運輸署在處理網站和流動應用程式，提供實時空置泊車位資訊執行不完善。又批評運輸署處理棄置車輛有不足，其中十輛被棄置在政府停車場的時間由一年至十一年不等，導致泊車位被長期佔用。



運輸署由一六年七月起，透過其專設網站和流動應用程式，提供路旁泊車位的停車場出入口位置，以及一些停車場的實時空置泊車位資訊。



新一份審計報告指，截至去年底提供公眾泊車位的停車場共有二千零七十一個，運輸署的流動應用程式只能顯示出一千五百四十六個停車場的位置和只能顯示該一千五百四十六個停車場當中二百六十三個泊位，而十九個位於政府場地的停車場中，只有七個提供空置泊車位資訊。



空置泊位App覆蓋率低



報告指，截至去年十二月底，運輸署的流動應用程式可顯示二百六十三個停車場的空置泊車位資訊，但當中只有二十七個停車場的空置泊車位數據已上載到公共資料入門網站。



另外，截至去年十一月十二日，五個政府多層停車場中有十三輛棄置車輛。截至去年十二月底，在十三輛棄置車輛中，其中十輛被棄置的時間由超過一年至十一年不等。審計署發現運輸署就移走棄置車輛而採取的跟進行動有不足，致停車場的泊車位被長期佔用。



審計署建議，應採取措施改善經由運輸署流動應用程式和網站發放的泊車資訊，並加強在政府停車場推行自動泊車系統的工作。報告也指，私家車泊車位增加數目遠遠追不上車輛增長數目，政府在公眾泊車位的規劃、供應和管理，有改善的地方。報告提到有七十五個天台泊車位的葵芳停車場，自一三年後一直關閉，建議應盡快重開。



