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樂善堂過渡屋下月接受申請

2019-04-18 列印
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　　九龍樂善堂早前宣佈推出全港首個改建校舍的過渡性社會房屋計劃，預計改建九龍城樂善堂小學時，在不改建和清拆課室的前提下，初步計劃大部份課室「一劏二」，較大的課室會「一劏三」或「一劏四」，改建成約五十間有獨立廚廁的房間，供三至四人家庭兼有未成年子女入住，面積介乎一百八十至二百四十方呎。

50單位設獨立廚廁

　　樂善堂表示，預計單位下月開始接受申請，供輪候公屋最少三年的家庭申請，期望明年首季入伙。

  樂善堂小學位於九龍城龍崗道（見圖），樓高兩層，現時連地下有二十二間課室。九龍樂善堂總幹事劉愛詩指，現時已設計初步圖則，會在校舍一樓和二樓改建成房間，地下操場及地下禮堂則不會改建，並正研究改建地下洗手間，改建更多房間。

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