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車底藏373部手機 司機涉走私被捕

2019-04-18 列印
■關員將檢獲的智能手機等證物帶署調查。
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　　一輛貨車，前晚經文錦渡管制站出境時，關員發現司機形迹可疑截停貨車檢查，結果在車底一個暗格內，發現三百七十三部未有報關走私智能電話，估計市值約六十六萬元。四十八歲男司機未能解釋該批智能手機來源，涉嫌走私未完稅物品被捕。關員事後將他連同檢獲貨車及智能手機等證物，一併帶署進一步調查，案件仍在調查中。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

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