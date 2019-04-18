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醫局舊制支援員工靜坐

2019-04-18 列印
　　早前醫管局與支援職系員工達成共識，劃一加薪百分之八，但不包括薪酬與公務員職系掛鈎的舊制員工。昨日由約百名舊制員工，包括健康服務助理、病房服務員、二級工人等組成的「醫管局舊職系苦命員工聯會」，下午發起靜坐行動，行動維持兩小時至下午六時左右結束。不滿抗議早前的加薪不包括舊制員工，要求一視同仁加薪。 醫管局表示，非常感謝舊制支援職系員工過去所作出的貢獻，亦明白他們提出的訴求，會盡快約見員工代表商討，希望員工的任何行動不會影響病人服務。

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