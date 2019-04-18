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全球出差使費 港連續兩年貴絕亞洲

2019-04-18 列印
　　國際人力資源諮詢機構ECA International昨發表最新「出差津貼報告」，全球公幹費用最昂貴的城市是紐約，每日使費高達八百美元（逾六千二百港元），酒店住宿費用每日五百一十二美元 （約四千港元）。瑞士日內瓦及蘇黎世分佔第二三位，美國華盛頓排第四，法國巴黎以每日使費六百一十七美元（四千八百港元）位列第五。

　　香港連續第二年成為亞洲公幹費用最昂貴的城市，一般出差的每日使費為五百一十五美元（約四千港元）。東京繼續排名第二，平均每日使費為五百美元（約三千八百港元）。韓國首爾排名第三。然而，若不計算酒店住宿費用，首爾便超越東京排名第二位，反映當地的飲食和其他雜費比東京昂貴。

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