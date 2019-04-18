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﻿美股中段跌31點

2019-04-18 列印
　　美國周三股市觀望味濃，杜指中段報二六四二一點，跌三十一點；納指則報七九九二點，跌七點。滙控美國預託證券價格見六十八點○六港元，升零點二一港元；騰訊則見三百九十四點四九港元，跌一點一一港元。

  紐約期金報每盎司一千二百七十六點九美元，跌零點三美元；紐約期油則報每桶六十四點一八美元，升零點一三美元。
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