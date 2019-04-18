陳帆指，各個新鐵路項目複雜程度不同，東涌西延線（及東涌東站）項目須配合東涌新市鎮填海工程，亦可能需改動現有東涌線及機場快線的路軌及信號系統，政府會按照既定程序、就方案細節諮詢公眾。
至於紓緩東涌交通擠塞方面，陳帆指，運輸署會定期檢視各區專營巴士服務的使用情況，港鐵去年初於早上繁忙時間額外增派兩班直接由青衣站開往香港站的東涌線特別班次，有助紓緩東涌線擠迫情況。
「安心偷食」短片來自一部的士，觸發運輸界不齒疑向傳媒爆料之的士業人士。的士業界估計，現時全港約有八千部的士在車廂安裝攝錄鏡頭，佔總體四成四。有運輸業工會人士指，收過的士司機互傳偷拍乘客在車上纏綿的短片...
2019-04-18
在台灣，鴻海董事長郭台銘宣佈，參加二○二○年總統大選。他在國民黨中常會宣佈投入總統初選，強調無論身份為何，決心為國民黨找回黨魂、榮譽和年輕人三樣東西，必須團結愛黨愛國，國民黨才能受到人民的尊重。 郭台銘昨天上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時表示，二○二○大選攸關台灣的未來，他一直都很關心，沒想到媽祖竟然跟他心有靈犀，幾天前託夢給他，叫他要出來為台灣做事。郭台銘說，他一定會遵照媽祖的指示來做。 郭台銘昨午到國民黨中央黨部，接受黨主席吳敦義頒發的「榮譽黨員」獎章。郭台銘宣佈，願投入二○二○總統國民黨內初選，不接受徵召，又指出若能在黨內初選選上，便會代表國民黨參選二○二○總統大選；若...
2019-04-18
巴黎聖母院起火，全球痛心！法國內政部次長努內斯指出，雖然大火足足焚燒了十五小時才被完全撲滅，但幸虧一眾消防人員奮力搏鬥，於周二早上把火撲滅，否則如果讓大火燒多十五至三十分鐘的話，聖母院兩座鐘樓便會倒塌。 當時消防員冒死在兇猛大火與西面兩座鐘樓之間製造一道水牆，令大火無法蔓延到兩座鐘樓。努內斯稱，大約二十名消防員不顧危險，奮不顧身留在燃燒的建築物內，在烈火和兩座鐘樓之間製造一道水牆，成功制止火勢蔓延到鐘樓。他們當時只剩下大約十五至三十分鐘時間，稍一遲疑，大火便會蔓延到鐘樓，後果不堪設想。 當大火燒得最猛烈時，專家已向官員發出警告，說如果兩座鐘樓受到波及，鐘樓內大鐘會墜下...
2019-04-18
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯助理區域經理馮根明表示，新元朗中心1座中層C室，面積466方呎，享開揚景觀，議價後以643萬成交，呎價13798元。原業主於02年以119萬購入，帳面獲...
2019-04-18
中國國家統計局昨日公佈，今年首季GDP（國內生產總值）21.34萬億元（人民幣，下同），按年增長6.4%，增速與去年第四季持平，略勝預期。國統局稱，今年首季國民經濟開局平穩，積極因素逐漸增多，市場信心...
2019-04-18
阿仙奴最近攻守兼備，不同賽事近六場入十球只失一球，包括上周四歐霸八強首回合主場2:0輕取拿玻里。今晚次回合作客，槍手有力再破近況低迷的對手晉級四強，讓球主客和受讓一球「客勝」可捧。 （Now643、有線616、656台、無線myTV Super頻道303周五凌晨3:00直播） 所有戰線近六場五勝一負、入十球失一球、當中五仗一球不失，足證兵工廠狀態勇銳。今晚造訪拿玻里前手擁兩球優勢也好，主帥烏尼提醒眾將不可鬆懈︰「我們現在的晉級機會參半，尤其今晚失去主場之利，必須更謹慎應戰。」 托拉拿：絕不死守 中場盧卡斯托拉拿也揚言，今晚一戰絕不死守︰「我曾在意甲立足，很清楚主隊的...
2019-04-18
今年踏入第18屆的上海國際車展，今天起一連八日（4月18日至25日），假上海青浦區國家會展中心舉行。兩家德國大廠福士（內地稱大眾）及平治均以強大陣容參展，不約而同帶來多款全新SUV玩樂車，迎合內地最熾...
2019-04-18
曾患抑鬱症的鄭秀文（Sammi），在老公許志安揭車廂偷食黃心穎一事後，未有開腔表態，只是將社交網的站專頁的封面圖片已轉為黑色，疑似暗示對安仔心死，而Sammi不少朋友及粉絲紛紛在網上為她打氣，希望她可...
2019-04-18
「安心出軌」短片外洩引起熱議，大家剝完花生後，有否想過一旦發生在自己或親友身上，還會興奮地高談闊論嗎？的士是市民日常代步工具，車上安裝攝錄鏡頭，十分普遍，如何保障個人私隱不受侵犯，是「安心出軌」給大家八卦過後，政府相關部門、的士業界都要認真跟進的重要事項，以堵塞法例上存在的漏洞。 據法律界人士分析，的士在馬路上行走，位處公眾地方，若以車上鏡頭偷拍乘客並向外披露，有可能違反不誠實取用電腦罪或違反公眾道德罪，前者罪成最高刑罰五年監禁，後者罪成最高判監七年。然而，若的士司機偷拍乘客過程發生在私人地方，現行法例管不到，受害人只可以短片被公開後引起個人情緒、心靈或名譽損失，向司機民事...
2019-04-18
剛周日舉行季內首場新馬賽，無疑出馬僅七匹，但筆者卻認為新馬賽的出馬數目寧少勿多。常見初次上陣的新馬，無論是那類編入四班與舊馬一同出賽的，或是在新馬賽首度登場的，不時都有鬧情緒的舉動。像早前蔡廄的「極速神驅」於初出一仗，在亮相圈便將鞍上人莫雷拉拋下。其實剛周日的「精彩千里」也有類似舉動，賽後更呈現煩躁不安。 這類情況不但會發生在亮相圈，即使馬匹入跑道前往起步點，以至在閘廂前巡行時，也常見這類毫無出賽經驗的年稚馬，會突然煩躁或驚恐。至於更大的麻煩還會在入閘時出現，其他在閘廂內或開閘時的事故，便更難預料。最嚴重的一類閘廂事故，是馬匹在閘內受驚而胡亂掙扎，有時馬腳會擱在閘內之間，甚...
2019-04-18