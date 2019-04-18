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東涌西延線動工無期

2019-04-18 列印
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　　政府在《鐵路發展策略二○一四》中提出，在二○二六年或之前推展七個新鐵路方案，包括東涌西延線。立法會議員周浩鼎關注新鐵路方案「東涌西延線」的進度及紓緩東涌日漸嚴重的擠塞問題，運房局局長陳帆回覆稱，現未有東涌西延線的興建時間表。

　　陳帆指，各個新鐵路項目複雜程度不同，東涌西延線（及東涌東站）項目須配合東涌新市鎮填海工程，亦可能需改動現有東涌線及機場快線的路軌及信號系統，政府會按照既定程序、就方案細節諮詢公眾。

　　至於紓緩東涌交通擠塞方面，陳帆指，運輸署會定期檢視各區專營巴士服務的使用情況，港鐵去年初於早上繁忙時間額外增派兩班直接由青衣站開往香港站的東涌線特別班次，有助紓緩東涌線擠迫情況。

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